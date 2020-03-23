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Факти / Україна

З країн Балтії та Білорусі прибув потяг з українцями: поки нікого не випускають

Поїзд з Білорусі, Латвії та Литви з українцями вже прибув на залізничний вокзал у Києві.

Пасажирів зустрічає автобус із медперсоналом і поліція.

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Однак пасажирів довгий час не випускали з вагонів, оскільки, як пишуть деякі ЗМІ, там є люди з підвищеною температурою.

Раніше Факти ICTV писали, що від 12.00 24 березня українцям заборонено виїжджати за межі нашої країни з туристичною метою. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

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