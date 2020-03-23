З Китаю доставили тест-системи на Covid-19 – Зеленський

В Україну 23 березня прибув літак із Китаю, яким доставлено тест-системи полімеразної ланцюгової реакції, експрес-тести на Covid-19, апарати штучної вентиляції легень, маски, захисні костюми та інші засоби боротьби з коронавірусо, повідомив у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

За його словами, отриманий вантаж розподілять між усіма регіонами України.

– Він надійде до лікарень, лабораторій, до поліцейських, прикордонників та військових, – додав глава держави.

Зеленський також подякував усім за активну боротьбу з коронавірусом, особливо військовим, які захищають кордон на Донбасі.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні 23 березня уряд запровадив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях – Донецькій, Тернопільській та Черкаській (загалом у дев’яти).