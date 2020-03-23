Коли почався та як ширився коронавірус: що чекає на Україну

Кількість випадків зараження коронавірусом в Україні зростає щодня. Станом на 23 березня відомо про 73 людини, троє з яких померли.

Факти ICTV розповідають, що може чекати Україну далі. Ми розглянули два сценарії:

китайський – країна локалізувала хворобу та вже вилікувала майже всіх хворих;

італійський – у цій державі попри жорсткі заходи безпеки найбільше смертей.

Як розповсюджувалась хвороба в Китаї, Італії, як вона розгортається у США та які заходи запроваджували ці країни – читайте у матеріалі.

Як почався коронавірус у Китаї

Сьогодні Китай, який ще місяць тому був епіцентром розповсюдження коронавірусу, поступово оговтується від захворювання.

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Перший випадок там зафіксували 17 листопада – це був 55-річний чоловік з провінції Хубей. Вже до 20 грудня загальна кількість хворих збільшилась до 60.

Загалом у Китаї, станом на 23 березня, зафіксовано 81 093 випадки, з них 72 703 тих, хто одужав, та 3 270 тих, хто помер.

Вже 19 березня, тобто через три місяці після спалаху, у країні не було жодного випадку зараження Covid-19. 34 зафіксованих в той день хворих приїхали до Китаю з інших кран.

Апогеєм захворюваності стало 12 лютого – тоді у країні виявили рекордну кількість хворих, а саме 14 108 випадків. Це зумовлено тим, що у провінції Хубей запровадили новий метод діагностики, врахувавши клінічні випадки в офіційну статистику.

Найкращий сценарій

Китай, друга за масштабом економіка світу, запровадив безпрецендентні заходи для протидії Covid-19. За тиждень там побудували дві спеціалізовані лікарні, а провінцію Хубей, з населенням більше 60 млн людей, ізолювали.

Саме карантинні заходи допомогли країні боротись з Covid-19. Ізоляція Уханя зменшила передавання вірусу за кордон майже на 80%, йдеться у дослідженні журналу Science.

Спрацювали й технологічні заходи – оператори швидко запровадили 5G, аби лікарні в режимі реального часу отримували оперативні дані, проводили віддалені консультації та моніторили ситуацію, а за допомогою телефонних додатків можна було відстежувати контакти хворих та дотримання ними самоізоляції.

– КНР відповідно до міжнародних медико-санітарних правил повідомила міжнародне співтовариство наприкінці грудня, що у них новий збудник, який може спричинити надзвичайну ситуацію міжнародного масштабу. Після цього вони запровадили безпрецедентні протиепідеміологічні заходи та стримували цю інфекцію протягом трьох місяців, – розповідає лікар-імунолог Сергій Кравченко.

Таким чином, додає експерт, вони дали іншим країнам час підготуватись.

Експерти ВООЗ та Китаю Брюс Ейльвард та Ванніан Лян опублікували звіт, в якому виділили ключові інструменти, що допомогли зменшити кількість випадків інфікування у країні:

громадяни проявили мужність та розуміння, відповідально поставившись до дотримання тимчасових обмежень;

влада постійно направляла тисячі медпрацівників та тонни медикаментів до провінції Хубей;

китайські дослідники наполегливо працювали над клінічними випробуваннями;

щойно країна почала відновлюватись, школи та офіси запрацювали, щоб знову зміцнити економіку.

Та з упевненістю казати, що Китай переміг вірус, зарано, пише Bloomberg. Цілком ймовірно, що Азію може накрити друга хвиля захворювання.

Найгірший сценарій

Після Китаю епіцентром розповсюдження захворювання стала Італія. Там вважають, що головним джерелом поширення став футбольний матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, що проходив у Ломбардії.

Станом на 23 березня там 59 138 випадків захворювання, з них 5 476 смертей та 7 024 тих, хто одужав.

Тут вже зафіксовано більше летальних випадків, ніж у Китаї, та країна тільки переживає пік хвороби. 20 березня там померла рекордна кількість людей – 627.

Заходи безпеки Італії

Італія пішла на крок далі, ніж Китай, і стала першою країною, яка здійснила загальнодержавну ізоляцію, закривши кордони. Але зробила вона це лише після того, як кількість загиблих за тиждень зросла майже в десять разів.

Попри карантинні заходи епідемія стала неконтрольованою. Основна причина – це те, що країна не ввела карантин вчасно.

Коли у країні хворих було вже більше 7 тис., громадянам лише рекомендували обмежувати спілкування і знаходитись вдома. Та гаряча кров нації сильніше за якісь рекомендації – італійці й далі гуляли вулицями, спілкувалися збизька, обіймалися під час зустрічей тощо.

Вся країна на карантині – скасовано масові заходи, школи і університети закриті, заборонено виїжджати з міст та навіть виходити з дому без поважної причини.

Без спеціального дозволу виходити на вулицю заборонено. А у магазини для здійснення покупок пускають лише одну людину. Інші – чекають в черзі на вулиці.

Та не треба думати, що всі громадяни свідомо ставляться до карантинних заходів. Поки одні вже 1,5 місяця сидять вдома, інші італійці ігнорують заклики влади.

Недотримання заходів, запроваджених урядом, до слова, вважається кримінальним порушенням.

США – новий епіцентр?

Попри те, що США ще 11 березня на 30 днів закрили свої кордони для європейських країн, кількість хворих на коронавірус тут зростає. Американські ЗМІ прогнозують, що Штати стануть новим епіцентром Covid-19.

Станом на 23 березня тут 35 070 випадків і вони щодня стрімко зростають.

21 березня тут зафіксували 4 824 випадки, а вже наступного дня вдвічі більше – 9 339. При цьому, третина всіх хворих припадає на Нью-Йорк.

Відоме як велике яблуко, місто перейшло в режим карантину – Тайм-сквер став безлюдним, всіх працівників переведено на віддалену роботу, а виходити з дому без особливої потреби – заборонено. Хоча громадський транспорт у місті ще працює, на відміну від українського Києва.

Що чекає на Україну?

Досвід Італії та Китаю показав – вживати карантинні заходи потрібно завчасно, не чекаючи, поки кількість випадків почне різко зростати.

Нині уряду вкрай необхідно бути переконливим, щоб змусити населення дотримуватись суворого карантину.

Попри заклики залишатись вдома та безпрецедентні для України заходи, все ще є люди, які продовжують без потреби виходити на вулиці, відпускати туди дітей та ігнорувати карантин.

До того ж у нас є ще проблеми, які варто вирішувати. В Україні, переконує лікар-імунолог, відсутній порядок проведення епідеміологічних розслідувань, що пов’язано з ліквідуванням державної санепідемслужби.

– Його проводять лікарі-епідеміологи, вивчаючи контакти хворого з підтвердженим діагнозом, його контактних осіб або умовно контактних, – говорить Сергій Кравченко.

Це підтверджується сумними фактами. Так, наприклад, інфікований житель Житомира вирішив приховати про те, що напередодні був в Австрії з туристами. Про це стало відомо лише згодом, а понад 30 осіб, які подорожували з ним – у групі потенційного ризику зараження.

Експерт наголошує, випадків інфікування в Україні може бути набагато більше, ніж показує офіційна статистика.

– Якщо провести епідеміологічне розслідування за смертями від пневмонії на території України з того часу, як Китай нас проінформував, то, думаю, випадків буде набагато більше, ніж зараз підтверджено.

Експерт звертає увагу, що Covid-19 має пандемічну характеристику – безсимптомне носіння. Тобто, кожна третя людина може не хворіти, а бути носієм і наражати на небезпеку інших людей.

Саме тому Факти ICTV закликають своїх читатів бути свідомими та без належної потреби не виходити на вулицю.

А все, що потрібно знати про коронавірус, ми зібрали в одному матеріалі – чому не варто панікувати, як розпізнати хворобу та куди звертатись. Не піддавайтесь паніці та дотримуйтесь порад лікарів.

Лілія Ященко