Запровадження надзвичайного стану в Україні можуть розглянути 24 березня – ЗМІ

Верховна Рада може розглянути питання про введення надзвичайного стану в Україні під час позачергового засідання 24 березня.
Зараз Кабмін разом з народними депутатами і РНБО напрацьовують екстрені пакети законопроектів, які покликані не допустити економічного і соціального колапсу в Україні.
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За законом, пропозиції президенту про введення надзвичайного стану надає РНБО, але в разі пандемії це може зробити і Кабмін. Зазначається, що саме такий варіант в офісі президента бачать пріоритетним, хоча можливий і варіант з РНБО.
До слова, голова МОЗ України Ілля Ємець звернувся до депутатів Верховної Ради з проханням підтримати введення надзвичайного стану через коронавірус Covid-19.
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