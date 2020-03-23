Звільнення ув’язнених через коронавірус: Мін’юст вивчає досвід інших країн

Міністерство юстиції України нині не розглядає можливість масового звільнення ув’язнених у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу, але вивчає практику інших країн щодо цього питання.

Про це повідомила заступник міністра юстиції Олена Висоцька, яка відповідає за пенітенціарну систему.

– Ми зараз вивчаємо практику інших країн, вивчаємо, які зміни в наше законодавство могли б бути прийняті в екстреному порядку з даного питання, але поки що це в теорії, — заявила вона.

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Наприклад, Іран нещодавно випустив із в’язниць близько 85 тис. ув’язнених у зв’язку з ситуацією із коронавірусом. Водночас у Польщі деякі ув’язнені можуть отримати можливість відбувати покарання вдома.

Міністерство юстиції Франції найближчими днями дозволить звільнення 5 тис. в’язнів, чиї терміни ув’язнення закінчуються, через загрозу поширення корона вірусу у тюрмах.

Нагадаємо, українцям планують дозволять в’їзд з-за кордону тільки після тестування на коронавірус.