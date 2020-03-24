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Факти / Україна / Суспільство

130 українських військових перебувають на самоізоляції через коронавірус

Сьогодні на самоізоляції вдома перебувають 130 військових Збройних сил України.

Про це повідомив заступник командувача Медичних сил ЗСУ, полковник медичної служби Андрій Галушка.

– Це особи, які повернулися в Україну з-за кордону або контактували з людьми, які тепер проходять обсервацію, – зазначив полковник Галушка.

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Станом на 24 березня не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус серед представників Збройних сил України.

У воєнних медиків є 10 тис. експрес-тестів для перевірки солдат та офіцерів.

Раніше ми повідомляли, що весняний призов до Збройних сил відбудеться у травні-липні 2020 року замість квітня-червня. Причиною переносу став карантин в країні через коронавірус.

Джерело: Аrmyinform

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