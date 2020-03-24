Сьогодні на самоізоляції вдома перебувають 130 військових Збройних сил України.

Про це повідомив заступник командувача Медичних сил ЗСУ, полковник медичної служби Андрій Галушка.

– Це особи, які повернулися в Україну з-за кордону або контактували з людьми, які тепер проходять обсервацію, – зазначив полковник Галушка.

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Станом на 24 березня не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус серед представників Збройних сил України.

У воєнних медиків є 10 тис. експрес-тестів для перевірки солдат та офіцерів.

Раніше ми повідомляли, що весняний призов до Збройних сил відбудеться у травні-липні 2020 року замість квітня-червня. Причиною переносу став карантин в країні через коронавірус.

Джерело: Аrmyinform