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Факти / Україна

21 українець проходить лікування від коронавірусу за кордоном – МЗС

Лікування від коронавірусу за кордоном наразі проходить 21 громадянин України.

Зокрема, у Німеччині на лікуванні перебувають п’ять українців, у Домініканській Республіці – чотири, Омані – три, Італії, Польщі та ОАЕ – по два, Іспанії, Нідерландах та на Сейшельських островах – по одному.

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У відомстві також повідомили, що на карантині за кордоном перебуває 151 громадянин України. Зокрема, у Польщі 105, Бразилії – 16, В’єтнамі – 8,  Німеччині – 7, ОАЕ – 3, Австралії, Молдові і США – по двоє і в Нідерландах, Катарі, Кубі, Китаї, Румунії та Чорногорії – по одному.

За сприяння дипломатичних установ в Україну повернулися 72 305 громадян.

Нагадаємо, 23 березня у Київ прибув потяг з українцями, які повернулися з країн Балтії та Білорусі.

Джерело: Оперативний штаб МЗС

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