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Факти / Україна

Бійки за транспорт і втечі з лікарень – перший тиждень карантину в Україні

Залишайтесь вдома! Тепер найпопулярніше гасло по всій країні. Услід за закритими школами та дитсадками влада обмежує пересування українців.

Верховна Рада у вівторок приймає термінові заходи. За самовільний вихід з лікарні хворим на коронавірус доведеться сплатити до 32 тис. гривень штрафу. Магазини, перукарні, кав’ярні та ресторани, якщо не закриються – більше 50 тисяч. Працювати можуть лише продуктові крамнички, аптеки.

Мобільні групи по всій країні перевіряють, чи дотримуються підприємці карантину. Багатьох штрафують.

Слідом за магазинами зупиняється й метро. У  Дніпрі та Києві влада одразу прийняла це рішення. А от щоб закрити харківську  підземку президенту  довелося пригрозити меру кримінальною відповідальністю.

Українці поділилися на тих, хто розуміє, для чого карантин та тих, хто проти будь-яких обмежень.

Транспортний колапс призвів до того, що в багатьох лікарнях просто виявився дефіцит персоналу. Доходило до того, що автобусам, трамваям та тролейбусам просто перекривали дорогу.

Багато хто вирішує пересуватися самостійно. Стає популярним велосипед.

В соцмережах люди об’єднуються і пропонують підвезти один одного.

Справжній колапс виник і на вокзалах. Адже залізничне і автобусне сполучення між містами скасували. Для багатьох це виявилося повною несподіванкою. В справжній пастці опинилися й ті, хто був за кордоном. Доїхати додому – виявилося ще тим квестом.

Як ваш роботодавець зреагував на карантин

Результати

Медики працюють на виснаження. Тим часом в лікарнях не вистачає як медикаментів, так і нових апаратів штучної вентиляції легень. І скільки ще таких незабезпечених елементарним захистом лікарень по всій країні? Попри ріст захворюваності, це залишається риторичним запитанням.

Раніше Факти ICTV писали, коли закінчиться епідемія і які наслідки для економіки.

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