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Факти / Україна

Блокування закупівель для боротьби з коронавірусом: Ємець ініціював розслідування

ДП Медзакупівлі України перевірять через інформацію щодо нібито блокування закупівель товарів протидії коронавірусу.

Доручення провести службове розслідування ситуації віддав міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець. Виконуватиме доручення новостворена комісія, а прес-служба МОЗ обіцяє інформувати про результати розслідування.

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Раніше генеральний директор МЗУ Арсен Жумадилов заявив, що МОЗ нібито блокує проведення закупівель за кошти держбюджету товарів, призначених для боротьби з коронавірусом, через незгоду міністра охорони здоров’я Іллі Ємця з кадровою політикою держпідприємства та бажання міністра вплинути на призначення заступника гендиректора МЗУ.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості посадових осіб Кабміну Гончарука під час здійснення заходів, які були спрямовані на протидію коронавірусу.

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