Досвід медиків у боротьбі з туберкульозом може бути використано для протидії розповсюдженню коронавірусу в Україні.
Про це заявила завідувач відділу координації програм лікування туберкульозу Центру громадського здоров’я Яна Терлеєва.
Симптоми обох захворювань досить схожі – кашель, лихоманка та утруднене дихання.
– Сьогодні ми можемо абсолютно проводити паралелі і говорити, що обидва ці захворювання, можуть вплинути один на одного, – сказала вона під час онлайн прес-конференції до Всесвітнього дня боротьби із туберкульозом.
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Спеціальні системи, які здатні оперативно виявити туберкульоз, і наявні у відповідних закладах можуть потенційно бути залучені і для діагностики коронавірусу.
– Лабораторні мережі, а також напрацьовані системи і механізми транспортування зразків біологічного матеріалу, можуть використати для врахування досвіду в боротьбі з Covid-19, – наголосила Терлеєва.
Нагадаємо, українським лікарням заборонили проведення планових госпіталізацій на період карантину. Надавати можна тільки екстрену допомогу.