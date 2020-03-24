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Факти / Україна / Суспільство

Досвід боротьби з туберкульозом треба використовувати у протидії коронавірусу – МОЗ

Досвід медиків у боротьбі з туберкульозом може бути використано для протидії розповсюдженню коронавірусу в Україні.

Про це заявила завідувач відділу координації програм лікування туберкульозу Центру громадського здоров’я Яна Терлеєва.

Симптоми обох захворювань досить схожі – кашель, лихоманка та утруднене дихання.

– Сьогодні ми можемо абсолютно проводити паралелі і говорити, що обидва ці захворювання, можуть вплинути один на одного, – сказала вона під час онлайн прес-конференції до Всесвітнього дня боротьби із туберкульозом.

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Спеціальні системи, які здатні оперативно виявити туберкульоз, і наявні у відповідних закладах можуть потенційно бути залучені і для діагностики коронавірусу.

– Лабораторні мережі, а також напрацьовані системи і механізми транспортування зразків біологічного матеріалу, можуть використати для врахування досвіду в боротьбі з Covid-19, – наголосила Терлеєва.

Нагадаємо, українським лікарням заборонили проведення планових госпіталізацій на період карантину. Надавати можна тільки екстрену допомогу.

Джерело: УНІАН

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