Офіційні дані щодо захворювання на коронавірус Covid-19 не демонструють реальної ситуації із розповсюдженням інфекції. Хворими та інфікованими можуть бути приблизно у 8-10 разів більше людей.

Про це директор Інституту біохімії ім. Палладіна НАНУ Сергій Комісаренко заявив в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

За його словами, Україна у зазначеному питанні не є винятком.

– Ісландія зараз одна з небагатьох країн, яка вирішила протестувати всіх громадян на захворювання коронавірусом. Вже провели понад 10 тис. аналізів. Визначилося, що серед цих людей половина інфіковані, але вони не мають ознак захворювання, – сказав Комісаренко

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Він додав, що до проведення діагностики Україна має бути готовою до того, що деякі люди будуть носіями вірусу, але не матимуть виражених ознак захворювання.

До слова, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що наразі в Україні достатньо тест-систем для виявлення коронавірусу.