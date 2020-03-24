Казки від президента Ізраїлю і онлайн-концерт: чим зайняти дітей на карантині

Прості обійми й поцілунки стали недоступними. Здавалося б, поколінню, яке звикло жити у своїх смартфонах, буде легко пережити ізоляцію. Однак насправді – ні.

Батьки діляться хитрими лайфхаками, аби вижити в закритому просторі з надто активними нащадками.

На допомогу змученим батькам, які цілодобово змушені розважати своїх малят, прийшов навіть президент Ізраїлю. Реувен Рівлін читає дітям казки в прямому ефірі на своїй сторінці у Facebook.

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А британський співак Роббі Вільямс ощасливив своїх прихильників караоке-марафоном, виконуючи пісні на замовлення.

Однак варто пам’ятати, що карантин – це перш за все безліч можливостей. Написати книгу, зробити якесь наукове відкриття, відзняти відео, або просто зайнятися спортом. Тим більше, що деякі спортклуби пропонують абослютно безкоштовні онлайн тренування.

До речі, в Україні виготовили перші 600 тест-систем на Covid-19.