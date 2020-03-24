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Факти / Україна

Кількість киян, що захворіли на коронавірус, зросла до 31 особи

У Києві підтверджено 31 випадок коронавірусу.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

– Сьогодні ввечері ми отримали від Державної установи Київський міський лабораторний центр МОЗ України –  ще 3 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

Всі троє киян, що захворіли – чоловiки.

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Двоє з них лікуються вдома на самоізоляції. Один, 51-річний киянин, що повернувся iз Франції, 21 березня був госпiталiзований до Олександрівської лікарні із симптомами ГРВІ.

Наразі Київський міський лабораторний центр МОЗ України перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще 22 зразки.

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