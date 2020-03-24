PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Коронавірус у нардепів: як почуваються Шахов, Вельможний і Лукашев

Член депутатської групи Довіра Сергій Шахов розповів про стан здоров’я колег, яких також госпіталізовано до Олександрівської лікарні Києва з коронавірусом.

– Зараз Олександрівська лікарня переповнена, серед хворих є народні депутати Сергій Вельможний і Олександр Лукашев. Хвороба у Лукашева протікає більш-менш нормально, у нього невисока температура.

А в Сергія Вельможного симптоми такі самі, як були у мене на 6-7 день – сильний головний біль, підвищена температура, запаморочення, біль в очах, ломота в тілі. Такі симптоми цієї хвороби, – розповів нардеп.

Сам Лукашев вчора, 23 березня, заявив, що у нього не виявлено коронавірус, а його колеги поширюють фейк.

Читайте: 10 днів з коронавірусом: Шахов розказав про самопочуття

Шахов додав, що почуває себе на 11 день госпіталізації нормально, тільки температура у нього стрибає від 37 градусів до 38,5 градусів під вечір.

Нагадаємо, коронавірус у Шахова підтвердився 18 березня, а 21 березня його госпіталізували до Олександрівської лікарні з пневмонією.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка