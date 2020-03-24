Коронавірус у нардепів: як почуваються Шахов, Вельможний і Лукашев

Член депутатської групи Довіра Сергій Шахов розповів про стан здоров’я колег, яких також госпіталізовано до Олександрівської лікарні Києва з коронавірусом.

– Зараз Олександрівська лікарня переповнена, серед хворих є народні депутати Сергій Вельможний і Олександр Лукашев. Хвороба у Лукашева протікає більш-менш нормально, у нього невисока температура.

А в Сергія Вельможного симптоми такі самі, як були у мене на 6-7 день – сильний головний біль, підвищена температура, запаморочення, біль в очах, ломота в тілі. Такі симптоми цієї хвороби, – розповів нардеп.

Сам Лукашев вчора, 23 березня, заявив, що у нього не виявлено коронавірус, а його колеги поширюють фейк.

Читайте: 10 днів з коронавірусом: Шахов розказав про самопочуття

Шахов додав, що почуває себе на 11 день госпіталізації нормально, тільки температура у нього стрибає від 37 градусів до 38,5 градусів під вечір.

Нагадаємо, коронавірус у Шахова підтвердився 18 березня, а 21 березня його госпіталізували до Олександрівської лікарні з пневмонією.