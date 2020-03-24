Пандемія коронавірусу встигла значно вплинути не тільки на повсякденне життя людей, а й на стан багатьох економік.

У всіх країнах люди хвилюються, бо компанії можуть просто “вилетіти” з бізнесу, унаслідок чого тисячі людей залишаться без роботи.

Світова криза не пройде повз Україну і люди вже готуються до того, що можуть залишитися без роботи в будь-який час.

Факти ICTV розповідають, як змінилася ситуація працівників у зв’язку з пандемією коронавірусу в Україні та світі, і чи можуть звільняти людей через карантин.

Скільки людей можуть втратити роботу

Нині важко сказати точно, скільки людей залишаться без роботи через пандемію коронавірусу, адже його остаточний вплив на економіку всіх країн поки невідомий.

Однак екс-міністр економіки Тимофій Милованов все ж ризикнув зробити свій прогноз, який базується на подіях в Китаї.

За його-словами, без роботи через кризу можуть залишитися від 170 до 500 тис. людей. Найбільшу небезпеку він несе для неформально зайнятих працівників.

– В Україні це близько 20% від загальної кількості працівників, або 3,4 млн осіб. З них 22-23% працюють у сферах торгівлі, дрібного ремонту, харчування, готелів і транспорту. Тобто приблизно 700 тис. людей, – пояснив Милованов.

Якщо, знову ж, посилатися на Китай, як головний приклад становища країни під час спалаху коронавірусу, то можна побачити, що в січні-лютому 2020 року рівень безробіття зріс із 5,2% до 6,2%.

Потрібно також пам’ятати про те, що до появи захворювання Китай перебував у стані торговельної війни зі США. Це означає, що вірус набагато сильніше вплинув на економіку, ніж обмеження з боку Сполучених Штатів.

А в США після початку спалаху Covid-19 близько 281 тис. громадян вперше звернулися по допомогу з безробіття, що на 33% перевищувало показники попереднього тижня.

В Україні також готуються до можливого зростання безробіття у зв’язку з кризою через коронавірус.

В ефірі програми Свобода слова на ICTV прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що всі люди, які залишилися без роботи у результаті карантину, отримають фінансову допомогу.

– Доплати, про які я говорив, соціальні виплати, вони можуть здійснюватися фондом страхування на випадок безробіття вже зараз… Ми точно забезпечимо виплату всім, хто офіційно перебував у відпустці або був звільнений з роботи, – пояснив Шмигаль.

Водночас, у фонді соціального страхування пояснили, в яких випадках надають людям допомогу з тимчасової втрати працездатності.

#FAQ Допомога по тимчасовій втраті працездатності (оплата за лікарняними) покликана компенсувати застрахованим особам втрачений заробіток. Розповідаємо, у яких випадках і в якому розмірі #ФССУ здійснює її виплату pic.twitter.com/PzdJDBYHbl — Фонд соціального страхування України (@InsuranceFund) March 24, 2020

Що з безробіттям через коронавірус

Українка Юлія розповіла Фактам ICTV, що у неї на роботі після початку карантину почалися масові звільнення співробітників. Крім того, деяким людям урізали зарплату на 15%.

Вона уточнила, що водночас роботи тільки додалося, а умови погіршилися. Причиною таких рішень називають “початок кризи” в країні.

За словами Юлії, людям просто сказали писати заяви на звільнення, що багато співробітників і зробили. Обіцянок про повернення колишньої зарплати також немає, оскільки триває криза.

У коментарі Фактам ICTV Олексій, який працює в кіноіндустрії, розповів, що залишився практично без роботи на час карантину. Його діяльність також проектна та призупинилася з початку обмежень в країні.

– Я просто не можу знайти роботу, оскільки більшість проектів навіть не встигли початися, а всі ті, які почалися, простоюють, – каже Олексій.

За його словами, деякі продакшени справді платять гроші співробітникам під час простою, але це рідкість.

Ще не відомо, коли зйомки повернуться в звичайне русло і люди знову зможуть вийти на роботу.

І Україна не єдиний негативний приклад в історії зі звільненнями співробітників. Так, мережа кінотеатрів Picturehouse Cinemas у Великій Британії звільнила весь персонал після повідомлення про те, що їм необхідно припинити роботу у зв’язку зі спалахом коронавірусу.

Такі заходи були ухвалені для того, щоб “врятувати компанію”. Водночас співробітники не отримали жодних додаткових виплат.

Деякі жителі Великої Британії також опинилися у важкій ситуації у зв’язку з карантином. У коментарі BBC 23-річний Том Данусіас розповів, що не знає, як йому прожити наступні кілька місяців.

Хоча у нього є заощадження на наступні два місяці, він прекрасно розуміє, що може залишатися без роботи набагато довше.

А бізнес-консультант Боб навіть не сподівається на те, що йому вдасться знайти роботу в найближчі шість місяців. Це пов’язано з тим, що він працює за контрактами на певний термін.

За його словами, через спалах коронавірусу і змін в країні йому буде дуже важко знайти нову роботу.

Чи можуть звільняти через коронавірус в Україні

Факти ICTV звернулися до керівника бухгалтерської компанії Ганни Мироненко, яка часто працює з трудовим законодавством. За її словами, карантин не може стати причиною звільнення людини з роботи в Україні.

– Звільнити людину на підставі карантину або того, що в країні коронавірус, не можна. Для цього повинна бути певна причина, яка прописана в Кодексі законів про працю. Наприклад, якщо були прогули, – сказала Мироненко.

Звичайно ж, така ситуація не стосується строкових трудових договорів, оскільки в них чітко прописані терміни роботи. У такому випадку роботодавець може відмовитися від укладання нового контракту після того, як закінчиться термін дії старого.

Якщо ж людину змушують написати заяву на звільнення за власним бажанням, то такі дії підпадають під статтю 172 КК України (Грубе порушення законодавства про працю).

За її порушення передбачено покарання у вигляді від 34 тис. до 51 тис. грн або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців.

Те ж саме може загрожувати за рішення керівництва силоміць відправити співробітників у неоплачувану відпустку.

– Якщо на вас тисне роботодавець, головне – не писати заяву на звільнення за власним бажанням, оскільки потім буде неможливо щось довести. Якщо це велике підприємство, йде масове звільнення, то людям краще зібратися і написати колективну скаргу в поліцію або піти на переговори з роботодавцем, – пояснює керівник бухгалтерської компанії.

Звичайно, під час кризової ситуації ніхто не застрахований від скорочень, однак і для цього є своя процедура. Скорочувати людей також не можна “в одну мить”.

Попереджати про такі дії компанії повинні за два місяці. Тобто, якщо співробітників хочуть скоротити, умовно, з 1 квітня, то повідомити про це було потрібно ще в січні.

Повідомлення про скорочення у спільному наказі недостатньо. Кожна людина повинна особисто знати, що її це торкнеться.

Звичайно, від банкрутства у важкі часи не застрахована жодна компанія. Однак навіть в такому випадку діють правила скорочення. Це означає, що всі співробітники повинні знати про це за два місяці.

Однак в Україні є і такі підприємства, які просто не можуть працювати під час карантину, такі як кафе, кінотеатри, спортзали тощо.

Співробітникам, які там працюють, справді можуть частково урізати зарплату, оскільки робота з дому для них просто неможлива. Йдеться про різні премії і надбавки, які люди отримують на своїх посадах.

Також на таких підприємствах повинен оформлятися так званий простій, через який люди отримуватимуть меншу зарплату.

– Якщо співробітників не відправили у відпустку, то повинна виплачуватися зарплата, яка не нижче двох третин окладу. Наприклад, якщо ставка у людини 6 тис. грн, то вона повинна отримувати під час простою не менше 4 тис. грн, – каже Мироненко.

На жаль, співробітники жодним чином не можуть вплинути на введення простою на підприємстві.

Як ми бачимо, на тлі світової кризи багато компаній нехтують правами своїх співробітників, і така ситуація не тільки в Україні.

Багатьом залишається лише чекати і сподіватися на те, що пандемія швидше завершиться, а разом з нею і криза, через яку утворилися такі проблеми з роботою.

Владислав Бомбела