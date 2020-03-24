Станом на 24 березня в Україні зафіксували 84 випадки Covid-19, з яких три летальні.
У результаті зараження коронавірусом померли три українки в Чернівецькій, Житомирській та Івано-Франківської області.
- Дніпропетровська область – 2 випадки;
- Донецька область – 1 випадок;
- Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);
- Івано-Франківська область – 5 випадків (1 летальний);
- Київ – 29 випадків;
- Київська область – 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби;
- Львівська область – 2 випадки;
- Тернопільська область – 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби;
- Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний);
- Черкаська область – 1 випадок.
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Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 756 повідомлень про підозру на корнавірус. Дослідження проводяться вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
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