Станом на 24 березня в Україні зафіксували 84 випадки Covid-19, з яких три летальні.

У результаті зараження коронавірусом померли три українки в Чернівецькій, Житомирській та Івано-Франківської області.

Дніпропетровська область – 2 випадки;

Донецька область – 1 випадок;

Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);

Івано-Франківська область – 5 випадків (1 летальний);

Київ – 29 випадків;

Київська область – 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби;

Львівська область – 2 випадки;

Тернопільська область – 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби;

Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний);

Черкаська область – 1 випадок.

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Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 756 повідомлень про підозру на корнавірус. Дослідження проводяться вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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