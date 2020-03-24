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Факти / Україна

Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

Станом на 24 березня в Україні зафіксували 84 випадки Covid-19, з яких три летальні.

У результаті зараження коронавірусом померли три українки в Чернівецькій, Житомирській та Івано-Франківської області.

  • Дніпропетровська область – 2 випадки;
  • Донецька область – 1 випадок;
  • Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);
  • Івано-Франківська область – 5 випадків (1 летальний);
  • Київ – 29 випадків;
  • Київська область – 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби;
  • Львівська область – 2 випадки;
  • Тернопільська область – 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби;
  • Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний);
  • Черкаська область – 1 випадок.

Читайте: Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 24 березня

Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 756 повідомлень про підозру на корнавірус. Дослідження проводяться вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

карта поширення коронавірусу в україні на 24 березня

Усе, що треба знати про карантин в Україні через поширення Covid-19, дивіться в онлайні на Фактах ICTV.

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