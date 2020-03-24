Міноборони закликає громадян долучатися до боротьби з коронавірусом

У Міністерство оборони України закликає громадян долучатися до боротьби з пандемією коронавірусу в Україні.

У відомстві шукають спеціалістів для медичної служби Збройних Сил.

– На даний час важлива мобілізація людських ресурсів. Усі небайдужі громадяни, які мають досвід роботи за напрямами епідеміологія, інфекційні хвороби, анестезіологія, фармація, терапія, можуть зробити свій внесок у загальнодержавну справу, – кажуть у міністерстві.

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Під час пандемії закладам охорони здоров’я України потрібна будь-яка посильна допомога від фахівців молодшого медичного персоналу та лікарів, додають в Міноборони.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що станом на 24 березня не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус серед представників Збройних сил України.