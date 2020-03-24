На Прикарпатті померла жінка,в якої підозрювали коронавірус Covid-19.
– Померла жінка 1960 року народження, яка була госпіталізована з підозрою на коронавірус. Результати аналізів очікуємо з лабораторії в Києві, – розповіли у прес-службі Івано-Франківської ОДА.
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Детальна інформація з цієї нагоди буде повідомлена завтра, 25 березня, під час щоденного брифінгу.
Раніше Факти ICTV писали, що станом на 24 березня у Чернівецькій області кількість заражених коронавірусом зросла на 13 осіб – до 38. Шестеро з 13 нових хворих на коронавірус виявилися дітьми.
Джерело: Івано-Франківська ОДА
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