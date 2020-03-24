PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

На Прикарпатті померла жінка з підозрою на коронавірус

На Прикарпатті померла жінка,в якої підозрювали коронавірус Covid-19.

– Померла жінка 1960 року народження, яка була госпіталізована з підозрою на коронавірус. Результати аналізів очікуємо з лабораторії в Києві, – розповіли у прес-службі Івано-Франківської ОДА.

Читайте: В Ірпені підозрюють коронавірус у вагітної – вона в лікарні

Детальна інформація з цієї нагоди буде повідомлена завтра, 25 березня, під час щоденного брифінгу.

Раніше Факти ICTV писали, що станом на 24 березня у Чернівецькій області кількість заражених коронавірусом зросла на 13 осіб – до 38. Шестеро з 13 нових хворих на коронавірус виявилися дітьми.

Джерело: Івано-Франківська ОДА

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка