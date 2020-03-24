На Тернопільщині зафіксували ще два випадки коронавірусу.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

– Станом на 17 год. 24 березня у нашій області – 4 випадки захворювання на Covid-19, – зазначає штаб.

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Сьогодні коронавірус підтвердили у жителя Монастириського району, 1966 р. н. Його госпіталізували в інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги.

Ще одна інфікована – теж жителька Монастириського району. Наразі вона перебуває у реанімаційному відділенні Монастириської лікарні.

Раніше Факти ICTV писали, що 23 березня в Тернопільській області лабораторно підтвердили другий випадок захворювання на коронавірус Covid-19.