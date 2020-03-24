PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

На Тернопільщині підтвердили ще два випадки коронавірусу

На Тернопільщині зафіксували ще два випадки коронавірусу.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

– Станом на 17 год. 24 березня у нашій області – 4 випадки захворювання на Covid-19, – зазначає штаб.

Читайте: Під Тернополем провели дезінфекцію церкви, де правив священик з коронавірусом

Сьогодні коронавірус підтвердили у жителя Монастириського району, 1966 р. н. Його госпіталізували в інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги.

Ще одна інфікована – теж жителька Монастириського району. Наразі вона перебуває у реанімаційному відділенні Монастириської лікарні.

Раніше Факти ICTV писали, що 23 березня в Тернопільській області лабораторно підтвердили другий випадок захворювання на коронавірус Covid-19.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка