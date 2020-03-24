Пандемія коронавірусу 2020: коли закінчиться і які наслідки для економіки

Центральні вулиці Києва, як і інших українських міст – спорожніли. Немає ані туристів, ані торговців. Там, де раніше кипіла торгівля – тепер прибирання.

На найбільшому в Європі ринку – 7-й кілометр в Одесі, лише охоронці і незвична тиша. Майже 15 тисяч підприємців зачинили свої торгові точки. Працюють лише ті, хто продає засоби зв’язку і товари гігієни. Та покупців все одно немає.

Вірус підкосив усе. Ринки, магазини, ресторани, салони краси та спортзали. Сотні тисяч підприємців – пішли на вимушені канікули.

Як зберегти робочі місця – це рівняння може розв’язати тільки держава.

Одне з можливих рішень – це надання бізнесам безвідсоткових кредитів на певний час.

Поки працівники вдома, власник замислився: а чи потрібен той офіс взагалі. Час рахувати кожну гривню.

Два тижні в ізоляції вже виливаються в кругленьку суму. Як бізнесу, так і державі. Прибутки з імпорту, акцизи, місцеві податки. Скрізь мінус. І це тільки початок.

В столиці вже підрахували. За місяць бюджет втратить мільярд гривень.

Та зачинені магазини і кав’ярні голову парламентського фінансового комітету жахають більше, ніж коронавірус.

Верховна Рада минулого тижня зібралася на термінове засідання. Та ухвалює окремий закон про підтримку бізнесу. До кінця травня заборонено перевіряти та штрафувати підприємців. Бізнесменам не треба буде платити за землю. Буде і послаблення в податках.

В Києві також розробляють свій план Б підтримки бізнесу. Як і в багатьох інших українських містах. Зменшити на 50% для малого та середнього бізнесу сплата за нерухомість на наступні 2 місяці. А от плату за землю, від якої Рада звільнила підприємців, в Києві хочуть, навпаки, повернути.

Підприємці підтримку держави вже підрахували в цифрах. Кажуть, вона не надто врятує.

Для порівняння. У Франції крім податкових канікул і пільг, а це €45 мільярдів – з держбюджету виділяють ще 300 мільярдів на кредити для бізнесу. Загалом же Брюссель скеровує трильйон євро для банківських гарантій.

Український великий бізнес минулого тижня зустрічався з президентом. Вирішували – як разом боротися з наслідками коронавірусу.

– Ми робимо окремий фонд. Нам знадобиться десь, в першу чергу, ми це знаємо, 12-13 млрд гривень. Нам потрібна їх допомога, – Володимир Зеленський.

І бізнесмени відгукнулися. Олена та Віктор Пінчук зі свого бізнесу виділили $2 мільйони на придбання тестів на коронавірус. А їх благодійні фонди закупили для українських лікарень 10 новітніх апаратів штучної вентиляції легень.

Харківський бізнесмен Олександр Ярославський також виділяє $2 мільйони для закупівлі експрес-тестів на коронавірус та апаратів штучної вентиляції легень.

Компанія Нова Пошта також терміново закупає медичне обладнання.

Малий же бізнес, тим часом, намагається врятувати самих себе. Вірусний шатдаун змушує магазини переходити в онлайн.

Страви на винос, доставка додому – це те, що практикують зараз ресторани.

Кав’ярні пакують все в термобокси – навіть вже кава та чай з доставкою.

Споживачі ж вишиковуються у віртуальні черги. Зараз замовляють онлайн буквально все. Навіть продукти з супермаркетів. Замовлення розписані на чотири дні наперед. Кур’єрські компанії – рахують надприбутки.

Заробляють на пандемії й фармацевти. Клієнти буквально вимітають все з аптекарських полиць. Надприбутки отримають й ті, хто завчасно розжився на дезинфектори та маски.

Як ваш роботодавець зреагував на карантин Скоротили зарплатню

Багатьох відправили у відпустку

Мене / частину співробітників звільнили

Не працюю

Треба діставатися на роботу

Дозволили працювати з дому Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Попри карантин, деякі туристичні фірми досі пропонують подорожі в інші країни. І це не зважаючи на те, що кордони закриті.

Якщо не зупинити вірус, він зупинить економіку. За прогнозами екс-міністра економіки Тимофія Милованова під звільнення потраплять півмільйона українців. Першими постраждають торговці, сфера обслуговування, ринок перевезень, нерухомості та туризм.

Економісти вже передбачають падіння ВВП України в 2020 – може становити від 4-9%.

До слова, 24 березня, у Львові та області запрацював режим надзвичайної ситуації.