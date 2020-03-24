Новий тип коронавірусу Covid-19 продовжує ширитися світом, а особливо зараз від нього страждають країни Європи.

Україна не стала винятком. Наразі кількість пацієнтів, які підхопили нову інфекцію, зросла до 97.

Влада країни вживає всіх необхідних заходів для того, аби не допустити подальшого розповсюдження хвороби.

Щоб люди зберігали режим карантину, у Києві навіть ввели жорстке обмеження на користування громадським транспортом. Тепер у столиці перевозять лише працівників підприємств, що забезпечують критично важливі сфери життя в місті.

Проте навіть попри заходи влади, щодня кількість хворих на Covid-19 зростає, і може виникнути ситуація, коли всім не вистачатиме місць в лікарнях.

Факти ICTV розповідають, яка ситуація з місцями у лікарнях і чи вистачить їх всім пацієнтам.

Чи готові лікарні України до коронавірусу

Підготовка до спалаху коронавірусу в Україні почалася ще до масового розповсюдження захворювання країнами Європи. Зокрема, першими готували медперсонал, який має надавати допомогу у випадку захворювань.

Крім того, підготовка до приймання хворих проводилися і в лікарнях.

За інформацією Державної служби статистики, кількість лікарняних ліжок для розміщення хворих в Україні щорічно знижується, що частково пов’язано із закриттям лікарень в країні.

Так, станом на 1991 рік в Україні було близько 3,9 тис. лікарняних закладів, тоді як у 2017 році в країні функціонували 1,7 тис. установ. Варто зауважити, що статистика не враховує лікарні на тимчасово окупованих територіях країни.

Якщо говорити саме про місця, то у 2017 році в Україні налічували приблизно 309 тис. лікарняних ліжок, тоді як в 1991 році їх було близько 700 тис. Проте кількість осіб на одного лікаря майже не змінилася і складає 227 людей.

Станом на сьогодні у лікарнях України є 12 тис. місць для інфікованих новим типом коронавірусу. З хворими готові працювати близько 2 тис. лікарів-інфекціоністів та 5 тис. медперсоналу.

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко вже заявляв про те, що ліжок може дійсно не вистачити на всіх людей у разі масового захворювання на коронавірус.

– У нашій країні є близько 12 тис. ліжок в інфекційних лікарнях. Там загальна кількість інфекційних боксів – 2,5 тис. Водночас ми розуміємо, якщо буде масове надходження хворих на коронавірус, цих ліжок буде недостатньо, – заявив Ляшко на позачерговому засіданні Верховної Ради 17 березня.

У коментарі Фактам ICTV директор Інституту біохімії ім. Палладіна НАНУ Сергій Комісаренко заявив, що місць в лікарнях України не вистачить всім пацієнтам, якщо спалах захворювання сягне масштабів Італії.

Нині вживаються заходи з метою забезпечення місць для розміщення усіх хворих на Covid-19.

Однак, згідно з інформацією на порталі Tableau public, станом на 22 березня в Україні було підготовлено 5 617 місць в лікарнях для людей з коронавірусом.

24 березня в Україні повідомили про 97 пацієнтів, в яких виявили інфекцію. Найбільшими осередками захворювання є місто Київ (29 випадків) та Чернівецька область (38 випадків).

Також випадки захворювання виявили у Київській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Житомирській, Черкаській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

У трьох випадках захворювання призвело до летального результату.

Ситуація і підготовлення у світі

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі підтверджено майже 335 тис. захворювань на Covid-19 у 189 країнах світу. Непідтверджені ВООЗ дані свідчать про те, що у світі близько 382 тис. пацієнтів.

Найбільшим осередком захворювання все ще залишається Китай, де зафіксовано 81 603 випадки інфікування коронавірусом. Хворих в країні вже набагато менше, хоча нові випадки все ще фіксують.

Варто сказати, що населення Китаю перевищує 1,3 млрд людей, тобто у відсотковому вираженні кількість хворих досить невелика.

Під час швидкого розповсюдження захворювання в країні ухвалили рішення про будівництво двох лікарень спеціально для пацієнтів з коронавірусом.

Загальна кількість місць у двох лікарнях становила 2,5 тис. Це пов’язано з тим, що у багатьох випадках хвороба протікає у легкій формі і госпіталізація не потрібна.

Поки люди відповідально ставляться до дотримання карантину та обмежень, які ввела влада, можна припустити, що і в Україні, де всього 12 тис. ліжок для хворих на Covid-19, місць вистачатиме.

У 2017 році середня тривалість перебування хворого в Україні в стаціонарі складала 11 днів. Оскільки лікування коронавірусу полягає в полегшенні симптомів, то можна впевнено очікувати більше середнього показника перебування пацієнтів в лікарні.

Якщо стаціонарного лікування в Україні потребуватиме близько 5% пацієнтів з Covid-19, а динаміка зростання випадків захворювання буде не великою, то можна сподіватися, що місць вистачить.

Проте якщо обмежень не дотримуватися, то ситуація може дуже швидко вийти з-під контролю. Прикладом цього стала Італія, де вже підтвердили 59 тис. випадків захворювання.

Підтверджена кількість хворих там зростала набагато швидше, ніж в Україні. Причиною цього могли бути як і більша кількість населення країни, так і небажання людей дотримуватися карантину.

Також “посприяти” такому розповсюдженню могли і дії влади, які були не достатньо швидкими. В Італії проживає більше 60 млн людей, тому і тут захворюваність населення відносно невисока.

Але навіть за таких обставин ситуація з розміщенням пацієнтів залишається складною. В інтерв’ю CNN координатор системи інтенсивної терапії в кризовому штабі провінції Ломбардія Антоніо Пезенті розповів, що система охорони здоров’я регіону знаходиться “за крок від колапсу”.

– Зараз ми змушені організовувати режим інтенсивної терапії у коридорах. Ми звільнили цілі відділення, щоб знайти місце для серйозно хворих людей, – заявив Пезенті на початку березня.

Ситуація в Україні

В Україні готуються до різних сценаріїв розповсюдження захворювання, але наразі вживаються усі заходи для того, аби воно було якнайменшим.

У найпесимістичнішому прогнозі НАН, на який посилаються в КМДА, йдеться про те, що в Україні на коронавірус можуть захворіти 22,2 млн людей за населення у приблизно 37 млн. Йдеться про випадок, коли протиепідемічні і профілактичні заходи в країні будуть низькими.

Проте, за словами Комісаренка, в НАН не знають, звідки з’явився такий прогноз, адже подібних цифр ніхто в Академії не наводив.

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець вже заявив про те, що країна увійшла у другу стадію боротьби з коронавірусом. Тепер пріоритетне завдання – не допустити широкого розповсюдження захворювання і, як наслідок, пандемії.

Крім того, потрібно не допустити різкого зростання рівня смертності від Covid-19, адже в Італії він наразі становить приблизно 8-9%.

Комісаренко вважає, що наразі не можна точно сказати, скільки буде хворих на коронавірус в Україні, адже сьогодні ніхто не може передбачити поведінку вірусу.

Досвід таких країн, як Китай і Сінгапур, де майже вдалося побороти захворювання, говорить про те, що насправді хворих може бути у 8-10 разів більше, ніж говорить офіційна статистика.

– Ми можемо бути певними, на превеликий жаль, що кількість людей, які є носіями вірусу навіть без ознак захворювання, чи кількість людей, які вже мають коронавірус, але ознаки у них не дуже виражені, значно більша, ніж те, що офіційно повідомляється. Така ситуація склалася не через те, що у нас скриваються ці дані, просто вони не відомі або не зрозумілі, – каже директор Інституту біохімії ім. Палладіна.

Якщо ж найближчим часом в Україні відбудеться “вибух захворювання”, то доведеться швидко облаштовувати додаткові місця, адже їх просто не вистачить на всіх.

Комісаренко вважає, це можна буде зробити на базі Національного виставкового центру, де є великі павільйони.

Також можна облаштовувати спеціальні палатки просто неба, коли в Україні потеплішає.

Проте це буде дуже великим навантаженням на медичну систему України, яка може і не витримати. Тому найкращим рішенням у такій ситуації буде продовження карантину.

– Я переконаний, що потрібно продовжити термін карантину ще на днів 10 або кілька тижнів. Продовження карантину не рятує населення від інфікування, але воно продовжує термін неіснування інтенсивності поширення коронавірусу. Тобто це допоможе зняти гострий пік появи одразу великої кількості інфікованих і хворих людей, – розповів Комісаренко.

Поки триває карантин, потрібно дотримуватися всіх обмежень, які ввела влада країни, адже це допоможе вберегтися від захворювання. А це, в свою чергу, допоможе лікарям, які знаходяться “на передовій” у боротьбі з новим захворюванням.

Владислав Бомбела