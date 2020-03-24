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Факти / Україна

Перший випадок коронавірусу зафіксували у Броварах

У Броварах зафіксували перший випадок коронавірусної інфекції.

Про це заявив мер Броварів Ігор Сапожко.

– Маю неприємні новини. Щойно отримали лабораторне підтвердження наявності інфекції Covid-19 у броварчанки, яка була госпіталізована вчора до інфекційного відділення ББКЛ, – написав він.

Відомо, що дівчині 21 рік. Наразі її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

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За попередньою інформацією, дівчина контактувала з іноземцями.

Раніше стало відомо, що на Тернопільщині зафіксували ще два випадки коронавірусу. Усього у області заражено 4 особи.

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