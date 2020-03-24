Під Києвом у покинутому будинку культури підробляли антисептики

У селі Козаровичі Вишгородського району Київської області поліцейські знайшли підпільний цех із виготовлення контрафактних антисептиків.

Двоє зловмисників організували лабораторію у закинутому сільському будинку культури. В одній із кімнат вони розмістили пластикові цистерни з різними рідинами, обладнання для виготовлення дезінфікуючого засобу, різні ємкості та етикетки на розфасовану готову продукцію.

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Слідчі вилучили всі речі, а зловмисників доправили до відділу поліції. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1. ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує штраф від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, 17 березня Верховна Рада ухвалила низку тимчасових законів, які покликані боротися з поширенням коронавірусу в Україні і попередити економічні ризики.