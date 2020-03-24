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Факти / Україна / Суспільство

Під Тернополем провели дезінфекцію церкви, де правив священик з коронавірусом

У Заліщиках Тернопільської області дезінфікували храм Пресвятого Серця Христового Української греко-католицької церкви, де раніше проводив служіння настоятель, у якого виявили коронавірус.

– Особовим складом 15 ДПРЧ, в захисних костюмах і масках, за допомогою обприскувачів, здійснено дезінфекційну обробку поверхонь церковних меблів спеціальним дезрозчином, – сказано в повідомленні.

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Під Тернополем провели дезінфекцію церкви, де правив священик з коронавірусом / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що 23 березня в Тернопільській області лабораторно підтвердили другий випадок захворювання на коронавірус Covid-19.

Джерело: ДСНС

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