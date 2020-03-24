Київська влада нині не може назвати терміни відновлення навчання у школах та інших навчальних закладах, які було закрито на карантин.

Про це під час брифінгу заявив мер міста Віталій Кличко.

– Поки зарано говорити про терміни відновлення навчального процесу, адже боротьба проти коронавірусу тільки починається. Коли ситуація нормалізується, ми зможемо говорити про поновлення навчання, – сказав він.

Кличко додав, що влада робить усе, щоб школярі продовжили навчання дистанційно.

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– Сьогодні вони мають завдання і програми навчання онлайн. Також телеканал Київ транслює телеуроки, – повідомив мер.

Нагадаємо, у Києві через поширення коронавірусу на карантин школи, дитячі сади, а також позашкільні та вищі навчальні заклади закрили 12 березня.