Священик Олег Винников з Covid-19 за тиждень контактував з 500 людьми

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів, що священника з Тернопільській області, який захворів на коронавірус звати Олег Винников.

За його словами, священник після прибуття на Тернопільщину встиг контактувати з близько 500 людьми.

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– Він правив службу, ходив на похорони. Його звати Олег Винников. Я спеціально назвав ім’я, аби всі, хто з ним контактував звернувся до лікарів, – заявив Геращенко.

Раніше Факти ICTV писали, що 23 березня в Тернопільській області лабораторно підтвердили другий випадок захворювання на коронавірус Covid-19.