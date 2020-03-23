Тотальний скринінг для виявлення Covid-19 не працює – Ляшко

Тотальний скринінг для виявлення Covid-19 не працює, виявляти захворювання дозволяють інші методи.

– Ми робили тотальний скринінг на людях, які поверталися літаками з осередків захворювання, наприклад, з Італії та Іспанії. Ми брали у них матеріал на тестування, і жодного випадку ні на одному з рейсів ми не виявили. У той же час, коли ми встановили за ними медико-санітарний нагляд, через 3-5, 6, 7 днів у цих людей виникали симптоми. Потім, коли ми їх обстежили, ми підтверджували коронавірус, – заявл головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Свободи слова на ICTV.

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Ляшко також повідомив, що в кінці березня МОЗ матиме статистичні дані про смертність за лютий, зокрема про пневмонії.

Раніше Факти ICTV писали, що пік захворювання коронавірусом в країні не відбудеться за умови дотримання всіх обмежень.