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Факти / Україна

У Чернівецькій області кількість хворих на коронавірус зросла до 38 людей

У Чернівецькій області кількість хворих на коронавірус за останню добу збільшилась на 13 людей і тепер становить 38 хворих.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив, що найбільша кількість хворих з села Колінківці Хотинського району (12 осіб).

Також коронавірус підтвердили у:

  • місті Хотин – 1 випадок;
  • селі Брусниця – 7 випадків;
  • селі Лужани – 4 випадків;
  • селі Великий Кучурів – 2 випадки;
  • селі Їжівці – 1 випадок;
  • місті Заставна – 2 випадки;
  • селі Юрківці – 1 випадок;
  • селі Кам’янка – 1 випадок;
  • селі Луківці – 1 випадок;
  • селі Топорівці – 1 випадок;
  • у місті Чернівці – 2 випадки.

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Сергій Осачук також додав, що лабораторні дослідження проводитимуться щодня. Всі зразки оперативно відпрацьовуватимуть.

Нагадаємо, станом на 24 березня в Україні лабораторно підтвердили 84 випадки Covid-19, з яких три летальні.

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