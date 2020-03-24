У Чернівецькій області кількість хворих на коронавірус за останню добу збільшилась на 13 людей і тепер становить 38 хворих.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив, що найбільша кількість хворих з села Колінківці Хотинського району (12 осіб).

Також коронавірус підтвердили у:

місті Хотин – 1 випадок;

селі Брусниця – 7 випадків;

селі Лужани – 4 випадків;

селі Великий Кучурів – 2 випадки;

селі Їжівці – 1 випадок;

місті Заставна – 2 випадки;

селі Юрківці – 1 випадок;

селі Кам’янка – 1 випадок;

селі Луківці – 1 випадок;

селі Топорівці – 1 випадок;

у місті Чернівці – 2 випадки.

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Сергій Осачук також додав, що лабораторні дослідження проводитимуться щодня. Всі зразки оперативно відпрацьовуватимуть.

Нагадаємо, станом на 24 березня в Україні лабораторно підтвердили 84 випадки Covid-19, з яких три летальні.