У Чернівецькій області кількість хворих на коронавірус за останню добу збільшилась на 13 людей і тепер становить 38 хворих.
Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив, що найбільша кількість хворих з села Колінківці Хотинського району (12 осіб).
Також коронавірус підтвердили у:
- місті Хотин – 1 випадок;
- селі Брусниця – 7 випадків;
- селі Лужани – 4 випадків;
- селі Великий Кучурів – 2 випадки;
- селі Їжівці – 1 випадок;
- місті Заставна – 2 випадки;
- селі Юрківці – 1 випадок;
- селі Кам’янка – 1 випадок;
- селі Луківці – 1 випадок;
- селі Топорівці – 1 випадок;
- у місті Чернівці – 2 випадки.
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Сергій Осачук також додав, що лабораторні дослідження проводитимуться щодня. Всі зразки оперативно відпрацьовуватимуть.
Нагадаємо, станом на 24 березня в Україні лабораторно підтвердили 84 випадки Covid-19, з яких три летальні.