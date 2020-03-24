У Чернівецькій області серед нових хворих на коронавірус шестеро дітей

Шестеро з 13 нових хворих на коронавірусі у Чернівецькій області виявилися дітьми.
За словами заступника голови Чернівецької ОДА Наталії Гусак, інфіковані діти почуваться добре, температури у них немає.
Водночас четверо знаходяться в лікарні, ще двоє лікуються вдома.
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Гусак зазначила, що двоє з чотирьох дітей контактували з людиною, у якої раніше підтвердили Covid-19, інші є родичами людей, які повернулися з-за кордону.
Нагадаємо, станом на 24 березня у Чернівецькій області кількість заражених коронавірусом зросла на 13 осіб – до 38.
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