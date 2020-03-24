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Факти / Україна / Суспільство

У Дніпрі помер чоловік з підозрою на коронавірус

У Дніпрі помер 45-річний чоловік з підозрою на коронавірус.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.

Його доставили в Дніпровську міську лікарню №21 на швидкій з підозрою на Covid-19.

– Чи був причиною ускладнень саме коронавірус, наразі з’ясовується. Результати досліджень будуть відомі вже завтра, – сказав Олександр Бондаренко.

Лікарі відразу взяли аналізи на наявність в організмі вірусу, однак він помер. Наразі очікуються результати аналізів.

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Чоловік повернувся з Єгипту і погано себе почував, але до фахівців звертатися не став, поки його стан не погіршився.

До слова, в Житомирі ще двоє людей захворіли на коронавірус.

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