У Дніпрі помер чоловік з підозрою на коронавірус

У Дніпрі помер 45-річний чоловік з підозрою на коронавірус.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.
Його доставили в Дніпровську міську лікарню №21 на швидкій з підозрою на Covid-19.
– Чи був причиною ускладнень саме коронавірус, наразі з’ясовується. Результати досліджень будуть відомі вже завтра, – сказав Олександр Бондаренко.
Лікарі відразу взяли аналізи на наявність в організмі вірусу, однак він помер. Наразі очікуються результати аналізів.
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Чоловік повернувся з Єгипту і погано себе почував, але до фахівців звертатися не став, поки його стан не погіршився.
До слова, в Житомирі ще двоє людей захворіли на коронавірус.
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