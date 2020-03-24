У Києві мешканці житлового комплексу Комфорт Таун заспівали гімн України. Саме у такий спосіб вони долучилися до флешмобу, який влаштовують у різних країнах місцеві жителі, які перебувають на карантині.

На відео помітно, як всі охочі підхоплюють гімн і долучаються до спільного співу. Однак скільки саме людей взяли участь у флешмобі невідомо.

Закінчилось виконання гімну словами Слава Україні! А автор ролику в кінці відео наголосив, що разом – ми сила.

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До слова, раніше, щоб підтримати один одного на час панддемії коронавірусу італійці вийшли на балкон і співали усією вулицею.

Жителі Сієни (регіон Тоскана, Італія) виконали відому пісню Canto della Verbena.