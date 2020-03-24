У Києві мешканці Комфорт Тауна на карантині заспівали гімн України
У Києві мешканці житлового комплексу Комфорт Таун заспівали гімн України. Саме у такий спосіб вони долучилися до флешмобу, який влаштовують у різних країнах місцеві жителі, які перебувають на карантині.
На відео помітно, як всі охочі підхоплюють гімн і долучаються до спільного співу. Однак скільки саме людей взяли участь у флешмобі невідомо.
Закінчилось виконання гімну словами Слава Україні! А автор ролику в кінці відео наголосив, що разом – ми сила.