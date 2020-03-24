PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Польщі обмежили свободу пересування через коронавірус

Влада Польщі 24 березня посилила заходи через поширення коронавірусу та обмежила свободу вільного пересування.

Мета максимального обмеження людської діяльності – виграти час для підготовки закладів охорони здоров’я  для пройому хворих, пояснив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Читайте: Польща може продовжити заборону в’їзду для іноземців до середини квітня

– Те, що у нас менше захворюваності, ніж ми очікували, не повинно нас присипляти, – прокоментував прем’єр рішення про додаткові обмеження через поширення коронавірусу.

Нагадаємо, у Польщі запрацював додаток Домашній карантин, який повинен перевіряти, чи перебуває людина вдома, чи ні.

Джерело: RMF24

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка