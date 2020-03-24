У Польщі обмежили свободу пересування через коронавірус

Влада Польщі 24 березня посилила заходи через поширення коронавірусу та обмежила свободу вільного пересування.

Мета максимального обмеження людської діяльності – виграти час для підготовки закладів охорони здоров’я для пройому хворих, пояснив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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– Те, що у нас менше захворюваності, ніж ми очікували, не повинно нас присипляти, – прокоментував прем’єр рішення про додаткові обмеження через поширення коронавірусу.

Нагадаємо, у Польщі запрацював додаток Домашній карантин, який повинен перевіряти, чи перебуває людина вдома, чи ні.

Джерело: RMF24