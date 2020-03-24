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Факти / Україна

У разі введення надзвичайного стану в’їзди та виїзди з Києва закриють – Кличко

У Києві ситуація з поширенням коронавірусу контрольована, тому на сьогоднішній день питання про запровадження режиму надзвичайного стану в столиці не стоїть.

Про це під час брифінгу повідомив мер міста Віталій Кличко.

– Але, якщо ситуація погіршуватиметься, у нас не буде  іншого виходу, як запровадити жорсткіші заходи. Максимально обмежити пересування містом, закривати в’їзди та виїзди зі столиці, – заявив він.

Читайте: Що таке надзвичайна ситуація і чим вона відрізняється від надзвичайного стану

Кличко додав, що сьогодні багато чого залежатиме від сумлінності виконання самоізоляції самими киянами.

Нагадаємо, у Київській області надзвичайну ситуацію через поширення коронавірусу запровадили 18 березня.

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