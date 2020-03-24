У разі введення надзвичайного стану в’їзди та виїзди з Києва закриють – Кличко

У Києві ситуація з поширенням коронавірусу контрольована, тому на сьогоднішній день питання про запровадження режиму надзвичайного стану в столиці не стоїть.
Про це під час брифінгу повідомив мер міста Віталій Кличко.
– Але, якщо ситуація погіршуватиметься, у нас не буде іншого виходу, як запровадити жорсткіші заходи. Максимально обмежити пересування містом, закривати в’їзди та виїзди зі столиці, – заявив він.
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Кличко додав, що сьогодні багато чого залежатиме від сумлінності виконання самоізоляції самими киянами.
Нагадаємо, у Київській області надзвичайну ситуацію через поширення коронавірусу запровадили 18 березня.
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