У Житомирі ще двоє людей захворіли на коронавірус

У Житомирі у двох людей підтвердився діагноз коронавірус.
Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин.
– У двох пацієнток, які були раніше госпіталізовні з пневмонією, експрес-тест підтвердив діагноз Covid-19. Чекаємо лабораторного підтвердження, – написав Сергій Сухомлин.
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За його словами, жінки за кордон не їздили.
Нагадаємо, станом на 24 березня 2020 року у Житомирі зафіксували три випадки захворювання на коронавірус, в Україні нараховується 97 хворих на Covid-19.
Джерело: Сергій Сухомлин
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