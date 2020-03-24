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Факти / Україна / Суспільство

У Житомирі ще двоє людей захворіли на коронавірус

У Житомирі у двох людей підтвердився діагноз коронавірус.

Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин.

– У двох пацієнток, які були раніше госпіталізовні з пневмонією, експрес-тест підтвердив діагноз Covid-19. Чекаємо лабораторного підтвердження, – написав Сергій Сухомлин.

Читайте: Пандемія коронавірусу: чи готова Україна до найгіршого сценарію

За його словами, жінки за кордон не їздили.

Нагадаємо, станом на 24 березня 2020 року у Житомирі зафіксували три випадки захворювання на коронавірус, в Україні нараховується 97 хворих на Covid-19.

Джерело: Сергій Сухомлин

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