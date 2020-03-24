Україна продовжить виконувати зобов’язання перед кредиторами у повному обсязі – Шмигаль

Україна продовжить виконувати свої зобов’язання перед кредиторами у повному обсязі, незважаючи на ситуацію, яка склалася через коронавірус.

Крім того, уряд не бачить жодних підстав для реструктуризації державного боргу та закликає не спекулювати на темі боргової політики.

– Україна до потенційної кризи підходить більш підготовлена, аніж у 2008 році. У нас і значні резерви, і висока ліквідність банків, і усі макроекономічні параметри у значно кращому стані, – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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У Кабміні також повідомили, що міжнародні резерви країни наразі на найвищому за останні роки рівні. Інфляція – рекордно низька, державний бюджет – збалансований, а показник державного боргу до ВВП впав до рекордно низьких 44,3%.

Крім того, незважаючи на складну ситуацію, яка склалась у зв’язку з поширенням коронавірусу, міністерство фінансів продовжує реалізовувати середньострокову стратегію управління державним боргом.

У його розпорядженні є необхідні джерела залучення коштів для фінансування державного бюджету.

Нагадаємо, раніше заступник голови Нацбанку Олег Чурій повідомив, що наразі українська банківська система набагато краще підготовлена до кризових ситуацій, ніж це було у попередні роки.