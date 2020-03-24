У Чернівецькій області чотирьох дітей перевіряють на коронавірус.
Про це повідомили в Чернівецькій обласній державній адміністрації.
В обласній дитячій клінічній лікарні зараз перебувають 14 осіб: п’ять з діагнозом коронавірус, інші з підозрою на нього.
– Двоє матерів і троє їхніх дітей, у яких Covid-19 виявили 17 березня, клінічно здорові. Вони чекають результат тестів, – йдеться в повідомленні.
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В обласній клінічній лікарні зараз перебувають 24 людини з підтвердженим діагнозом Covid-19 або з підозрою на нього.
– Всі вони почувають себе добре. Один пацієнт через супутні захворювання знаходиться на кисневії терапії, – відзначили в ОДА.
Нагадаємо, станом на 10.00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, з них три летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.