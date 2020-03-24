Коронавірус в Ірпені – підозру зафіксували у вагітної

У Київській області підтвердили ще один випадок коронавірусу – захворіла вагітна жінка в Ірпені.
20 березня жінці зробили експрес-тест у 4-й амбулаторії Ірпеня, він виявився негативним. Результат мазка на ПЛР-аналіз, який надійшов у вівторок, підтвердив Covid-19.
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– На жаль, результат позитивний, втім, остаточний діагноз встановлять лікарі відповідної клініки, куди ми направили жінку, яка підозрюється на короновірусну хворобу, – зазначив заступник мера Ірпіня Олександр Маркушина.
Раніше Факти ICTV писали, що станом на 24 березня у Чернівецькій області кількість заражених коронавірусом зросла на 13 осіб – до 38. Шестеро з 13 нових хворих на коронавірус виявилися дітьми.
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