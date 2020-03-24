В Івано-Франківську на коронавірус захворіли дві медсестри

В Івано-Франківську коронавірусом інфікувалися дві медсестри. Вони раніше контактували з 56-річною жінкою, яка померла.
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що стан хворих стабільний і вони не потребують реанімаційних заходів.
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Стан медсестер середньої тяжкості. За словами Марцінківа, у них є температура і бронхіт.
До слова, заражені коронавірусів медсестри входять в 5 раніше підтверджених випадків в Івано-Франківській області.
Раніше Факти ICTV писали, що у Житомирі ще двоє людей захворіли на коронавірус.
Джерело: hromadske
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