В Одесі громадський транспорт переходить у спеціальний режим

Мерія Одеси переводить громадський транспорт міста в спеціальний режим.

За словами мера Геннадія Труханова, відповідне рішення ухвалили під час чергового заседанія коміссії з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Він розповів, що раніше влада звернулася до людей похилого віку, пільговиків, щоб вони за можливості не користувалися громадським транспортом, бо введені обмеження за кількістю пасажирів у салоні – не більше 10 осіб.

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– На жаль, цей захід і наші звернення залишилися без належної уваги. Ми ухвалили рішення перевести весь транспорт у режим спеціального транспорту. У першу чергу він буде перевозити людей, які їдуть до місця роботи, до тих підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста, – заявив Труханів.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві громадський транспорт зупинив пасажирські перевезення з 23 березня.