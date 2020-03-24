В Україні зафіксовано 84 випадки інфікування Covid-19

За даними ЦГЗ, станом на 10.00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них три летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.
За добу зафіксовано 11 нових випадків.
Covid-19 офіційно підтверджений у:
- Дніпропетровській області – 2;
- Донецькій області – 1;
- Житомирській області – 2 (1 летальний);
- Івано-Франківській області – 5 (1 летальний);
- Києві – 29;
- Київській області – 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби;
- Львівській області – 2 випадки;
- Тернопільській області – 1;
- Чернівецькій області – 25 (1 летальний);
- Черкаській області – 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби.
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Нагадаємо, літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт Бориспіль партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.
Військовий борт привіз із Китаю два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тис. тестів для експрес-діагностики.