В Україні зафіксовано 84 випадки інфікування Covid-19

За даними ЦГЗ, станом на 10.00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них три летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За добу зафіксовано 11 нових випадків.

Covid-19 офіційно підтверджений у:

Дніпропетровській області – 2;

Донецькій області – 1;

Житомирській області – 2 (1 летальний);

Івано-Франківській області – 5 (1 летальний);

Києві – 29;

Київській області – 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби;

Львівській області – 2 випадки;

Тернопільській області – 1;

Чернівецькій області – 25 (1 летальний);

Черкаській області – 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби.

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