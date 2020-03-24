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Факти / Україна / Суспільство

В Україні зафіксовано 84 випадки інфікування Covid-19

За даними ЦГЗ, станом на 10.00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них три летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За добу зафіксовано 11 нових випадків.

Covid-19 офіційно підтверджений у:

  • Дніпропетровській області – 2;
  • Донецькій області – 1;
  • Житомирській області – 2 (1 летальний);
  • Івано-Франківській області – 5 (1 летальний);
  • Києві – 29;
  • Київській області – 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби;
  • Львівській області – 2 випадки;
  • Тернопільській області – 1;
  • Чернівецькій області – 25 (1 летальний);
  • Черкаській області – 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби.

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Нагадаємо, літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт Бориспіль партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.

Військовий борт привіз із Китаю два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тис. тестів для експрес-діагностики.

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