В Україні зафіксовано 97 випадків коронавірусу — Ляшко

За минулу добу в Україні зафіксовано 11 нових випадків коронавірусу (Київська область – 10 випадків, Тернопільска область – 1).

Також сьогодні, 24 березня, підтверджено 13 нових випадків у Чернівецькій області.

– В основному це люди, які були в контакті з людьми, які інфікувалися раніше, – повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Загалом в Україні зафіксовано 97 випадків коронавірусу.

За словами Ляшка, дослідження проводяться як експрес-тестами, так і у вірусологічних лабораторіях.

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– Ми передали ПЛР-системи для проведення досліджень у вірусологічні лабораторії, слідом за ними поїдуть реагенти, – додав він, зазначивши також, що є лабораторії, які залучатимуть до діагностування в разі ускладнення ситуації.

До слова, Ляшко також нагадав, що пік захворювання на коронавірус в країні не відбудеться за умови дотримання усіх обмежень.