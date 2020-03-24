Коронавірус Covid-19 назавжди змінив світ, який опинився на порозі економічної кризи. Промисловий показник Dow Jones впав в середньому на 2 тис. пунктів, ціна на нафту знизилась до $25-27 за барель, а акції на ринках переживають найгірші часи після фінансової кризи 2008 року.

Першим прийняв на себе удар Китай, де у грудні 2019 року почалась епідемія. Три місяці друга за розміром економіка світу стояла на паузі, а прогнози експертів свідчили, що показники зростання країни можуть впасти до рівня 1970-х років.

Зараз же, поки в Европі вирує коронавірус, Китай відновлюється і бореться з наслідками захворювання.

Україні, яка другий тиждень перебуває в умовах карантину, тільки належить стикнутися з втратами через коронавірус. Та, за попередніми рахунками, лише Київ вже недоотримав 1 млрд грн, і ця цифра збільшуватиметься, прогнозує мер столиці Віталій Кличко.

Факти ICTV розповідають, як Китай відновлює свою економіку після епідемії Covid-19, настільки потужним виявився удар по Піднебесній, а також, що чекає на Україну.

Збитки у промисловості та на ринку послуг

До епідемії економіку Китаю оцінювалали в $14 трлн. Але в лютому показники впали до найнижчого рівня. Вперше з 1970-х Піднебесна може закінчити рік з негативним економічним зростанням. Раніше ж, починаючи з 1978 року, китайська економіка зростала всередньому на 9,4%.

Китай повністю ізолював провінцію Хубей, де проживало 60 млн людей, найбільші міста пішли на карантин, виробництва у всій країні були зупинені. Це не могло не позначитись на показниках.

Найбільше постраждали сектори промисловості та послуг. Так, за даними економістів Barclays, виробництво уповільнилось на 30-35%, а ринок послуг – на 40-45%.

Сектор послуг, до слова, становить 46% ринку праці та надає 360 млн робочих місць. Це найбільше джерело зайнятості у Китаї. Саме тому спад там відчутний, адже безробіття за три місяці зросло на 1% і становить 6,2%.

Уряд зараз спрямовує сили на те, щоб стабілізувати зайнятість населення. Адже, наприклад, серед 290 млн трудових мігрантів до середини лютого на роботу повернулось лише 80 млн.

Так, студентів коледжів активно запрошують до лав китайської армії, податки знижують, компанії пропонують працівникам премії.

Уряд Китаю запевняє, що за три місяці зможе повернути економіку до звичних темпів зростання. Так, він знижує податки та водночас збільшує витрати на інфраструктурні проекти. Місцевим органам влади дозволено продавати спеціальні облігації для оплати інвестицій в інфраструктуру.

Центральний банк Китаю дозволив малим та середнім підприємствам відстрочити виплати за боргами та відсотковою ставкою на півроку 2020.

На 90% повернулись до роботи

Сьогодні Ухань в провінції Хубен, яке стало епіцентром розповсюдження вірусу, повертається до нормального ритму життя. Місцева влада повідомила, що вже з 8 квітня обмеження будуть частково зняті, а громадяни зможуть покинути місто.

Сама провінція почала відновлюватись трохи раніше. Спочатку там почали працювати виробники медобладнання, лікарських, захисних та дезінфікуючих засобів, компанії, зайняті в забезпеченні водо- і електропостачання, опалення, нафтогазової галузі, а також підприємства, зайняті у виробництві, переробці і постачанні продуктів харчування.

Поза межами Хубей 90% підприємств повернулись до роботи. За даними агентства Bloomberg, вже 13 березня китайська економіка працювала на 80-85% нормальної потужності.

Так, Apple відновила роботу всіх магазинів у Китаї, поки інші торговельні точки у світі зачинені до 27 березня. До роботи також повертаються заводи Honda, Nissan та Toyota.

Та попри це, масові заходи досі заборонені, а при вході до торгівельного центру або роботи потрібно відсканувати QR-код, який дає оцінку залежно від того, чи відвідувала людина місця з високим ризиком інфікування. Так, людям з зеленими картками можна пересуватись всюди, а от якщо індикатор покаже жовту або червону картку – на особу накладаються обмеження.

Та експерти попереджають – ще занадто рано повертатись до звичного ритму життя. Хоч у Китаї кількість заражених щодня йде на одиниці, коронавірус може повернутись з другою хвилею.

Україну чекає долар за 30 грн та спад ВВП

Україна, оцінюючи світовий досвід, теж готується до боротьби з наслідками коронавірусу. Уряд вже анонсував створення стабілізаційного фонду у розмірі 200 млрд грн. Ці гроші підуть на допомогу пенсіонерам, тим, хто втратив роботу, а також бізнесу, який має відновити економіку країни.

На час карантину також анонсовано кредитні канікули для всіх позичальників – великих компаній, малого і середнього бізнесу, підприємців та фізичних осіб.

Попри це, за підрахунками експертів, ВВП України може знизитись на 2-3% через світову фінансову кризу 2020 року. У глобальній економіці триває уповільнення ділової активності та очікується зниження світового ВВП на 1-1,5%, розповідає інвестиційний аналітик Вадим Бардась.

– Цей тренд буде негативно впливати на економіку країн, що розвиваються, відповідно, і Україну, яка залежить від глобальних економічних процесів.

Експерт прогнозує зниження експорту товарів і послуг, а також переказів заробітчан в поточному та наступному роках. Він наголошує, вже з початку року промислове виробництво в Україні скоротилося на 3,1%, а експорт товарів зупинив зростання в зв’язку з погіршенням кон’юнктури.

– В країні відбувається виведення портфельних інвестицій – тільки за березень було репатрійовано більше $2 млрд. Крім того, згортання ділової активності веде до зниження надходжень до фінансових фондів держави і потреби в емісії гривні у вигляді нарощування державної фінансової піраміди внутрішніх боргів, яка тільки з початку березня збільшилася на 15 млрд грн.

Отже, Бардась прогнозує девальвацію гривні на рівні 30 грн за долар.

Україна значно менша за Китай, та наслідки неодмінно будуть болісними. Спостерігаючи за світом, ми вже готуємось прийняти удар.

Так, щоб не піти за сценарієм Італії, у всій країні запровадили карантин ще до початку масової епідемії. Щоб упередити падіння економіки, переглядається бюджет, закладаються кошти на утримання країни. Та чи дасть це результат, покажуть цифри за підсумками першого півріччя 2020 року.

Лілія Ященко