Мер Києва Віталій Кличко оцінив втрати столиці через ситуацію з поширенням коронавірусу. За його підрахунками, вони становлять близько 1 млрд грн.

– Я не відкидаю, що ця цифра може збільшуватись. Ми не можемо прогнозувати, скільки триватиме карантин, – заявив він під час ефіру Свободи слова на ICTV.

За його словами, у місті діють два штаби. Перший займається ліквідацією наслідків хвороби, а другий – працює в економічному напрямку.

Читайте: У Києві коронавірус підтвердили ще у чотирьох людей

– Залежно від ситуації у світовій економіці, ми маємо три варіанти розвитку подій – добрий, більш-менш добрий і поганий. Сподіваємося, що до поганого сценарію не дійде.

Тим не менш, стверджує мер столиці, доходна частина бюджету, пов’язана з розвитком міста, за попередніми розрахунками зменшиться.

Але Кличко запевнив, що будівництво мостів і розв’язок не зупиниться.

До слова, через поширення коронавірусу у Києві запровадили жорсткий карантин. Торгові центри, школи та університети зачинені, громадським транспортом можуть користуватись працівники продуктових магазинів та аптек, медики, рятувальники, військовослужбовці, правоохоронці та ті, хто працює на стратегічно важливих підприємствах.

А у супермаркетах ввели обмеження – один покупень на 10 кв м.