Як не треба лікувати коронавірус: Скалецька спростувала міфи про Covid-19

Від коронавірусу не врятує часник або алкоголь. Через велику кількість подібних фейків навколо Covid-19 експерти ВООЗ зробили добірку міфів щодо методів лікування, з якими ознайомила у постійній рубриці екс-міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.
Як не треба лікувати коронавірус:
- Міф №1 – Covid-19 у організмі людини зникає там, де спекотно або ж холодно.
Це неправда. Вірус живе в тілі, і йому байдуже, яка температура за бортом – мінус 30 чи плюс 30. Температура людського тіла 36,6 лишається комфортною для вірусу за будь-якої погоди. Тому еміграція до екваторіальної Африки чи Гренландії не допоможе.
- Міф №2 – Гарячі ванни або крижані обливання так само не врятують від коронавірусу.
- Міф №3 – Новим коронавірусом можна заразитися через комариний укус.
Covid-19 – це респіраторна інфекція, яка передається, коли хвора людина чхає або кашляє.
- Міф №4 – Нібито вірус на руках вбиває електросушарка чи ультрафіолетові лампи.
Це дуже погана ідея для знезараження рук.
- Міф №5 – Розпилення спирту чи хлору на тіло.
Це пошкодить слизові оболонки. Майте на увазі, що і спирт, і хлор можуть бути корисними для дезінфекції, але лише поверхонь.
- Міф №6 – Вакцини проти пневмококів та гемофільного грипу забезпечують захист від коронавірусу.
- Міф №7 – Регулярне промивання носа сольовим розчином допоможе запобігти зараженню.
Це неправда. Масове поїдання часнику теж не вбереже від інфекції. А порада кожні 15 хвилин пити воду, аби, так би мовити, змити вірус з горла в шлунок, є не лише шкідливою, а й безглуздою.
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– Найшкідливіша нісенітниця стосується того, що антибіотики нібито є ефективним засобом превенції цього захворювання. Запам’ятайте: антибіотики не лікують від вірусів! Вони потрібні для боротьби з бактеріями і використовують їх суто за призначенням лікаря! Наразі у світі немає жодних медпрепаратів, які ефективно запобігали б захворюванню на коронавірус. Навіть в разі занедужання використовують симптоматичне лікування.
Найкращий запобіжник у боротьбі з цією пошестю – це зміцнення власного імунітету, сувора гігієна та уникнення зайвих контактів з іншими людьми, – підсумувала Скалецька.
За її словами, бажано сидіти вдома і не зловживати алкоголем, бо він пригнічує імунітет, а своїх котів та собак гладити можна, адже немає науково підтверджених підстав вважати їх загрозою.
Нагадаємо, станом на 24 березня у Житомирі зафіксували три випадки захворювання на коронавірус, в Україні нараховується 97 хворих на Covid-19.
Лікування від коронавірусу за кордоном наразі проходить 21 громадянин України.
Нині режим надзвичайної ситуації встановлено в 11 областях.