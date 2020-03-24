Як не треба лікувати коронавірус: Скалецька спростувала міфи про Covid-19

Від коронавірусу не врятує часник або алкоголь. Через велику кількість подібних фейків навколо Covid-19 експерти ВООЗ зробили добірку міфів щодо методів лікування, з якими ознайомила у постійній рубриці екс-міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

Як не треба лікувати коронавірус:

Міф №1 – Covid-19 у організмі людини зникає там, де спекотно або ж холодно.

Це неправда. Вірус живе в тілі, і йому байдуже, яка температура за бортом – мінус 30 чи плюс 30. Температура людського тіла 36,6 лишається комфортною для вірусу за будь-якої погоди. Тому еміграція до екваторіальної Африки чи Гренландії не допоможе.

Міф №2 – Гарячі ванни або крижані обливання так само не врятують від коронавірусу.

Міф №3 – Новим коронавірусом можна заразитися через комариний укус.

Covid-19 – це респіраторна інфекція, яка передається, коли хвора людина чхає або кашляє.

Міф №4 – Нібито вірус на руках вбиває електросушарка чи ультрафіолетові лампи.

Це дуже погана ідея для знезараження рук.

Міф №5 – Розпилення спирту чи хлору на тіло.

Це пошкодить слизові оболонки. Майте на увазі, що і спирт, і хлор можуть бути корисними для дезінфекції, але лише поверхонь.

Міф №6 – Вакцини проти пневмококів та гемофільного грипу забезпечують захист від коронавірусу.

Міф №7 – Регулярне промивання носа сольовим розчином допоможе запобігти зараженню.

Це неправда. Масове поїдання часнику теж не вбереже від інфекції. А порада кожні 15 хвилин пити воду, аби, так би мовити, змити вірус з горла в шлунок, є не лише шкідливою, а й безглуздою.

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– Найшкідливіша нісенітниця стосується того, що антибіотики нібито є ефективним засобом превенції цього захворювання. Запам’ятайте: антибіотики не лікують від вірусів! Вони потрібні для боротьби з бактеріями і використовують їх суто за призначенням лікаря! Наразі у світі немає жодних медпрепаратів, які ефективно запобігали б захворюванню на коронавірус. Навіть в разі занедужання використовують симптоматичне лікування. Найкращий запобіжник у боротьбі з цією пошестю – це зміцнення власного імунітету, сувора гігієна та уникнення зайвих контактів з іншими людьми, – підсумувала Скалецька.

За її словами, бажано сидіти вдома і не зловживати алкоголем, бо він пригнічує імунітет, а своїх котів та собак гладити можна, адже немає науково підтверджених підстав вважати їх загрозою.

Нагадаємо, станом на 24 березня у Житомирі зафіксували три випадки захворювання на коронавірус, в Україні нараховується 97 хворих на Covid-19.

Лікування від коронавірусу за кордоном наразі проходить 21 громадянин України.

Нині режим надзвичайної ситуації встановлено в 11 областях.