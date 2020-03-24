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Факти / Україна / Суспільство

Як працює Metro під час карантину: обмеження для покупців

Покупці зможуть потрапити до торгових центрів Metro лише у масках. Такі заходи безпеки запровадила адміністрація мережі через карантин.

Окрім того, встановлено обмеження на кількість людей, які можуть одночасно перебувати в ТЦ.

Максимальна кількість покупців для кожного торговельного центру Metro:

  • У Києві для чотирьох магазинів – не більше 500.
  • В Одесі для двох – 450, для третього, що на Миколаївській дорозі, 307/1, – 350 клієнтів.
  • У Харкові, Дніпрі та Львові, де по два ТЦ, – 500 покупців.
  • У Запоріжжі, Чернівцях, Житомирі, Маріуполі, Кривому Розі, Вінниці, Миколаєві та Полтаві, де по одному магазину, – 450.
  • В Івано-Франківську також один ТЦ – тут 350 клієнтів.
  • У Рівному – до 70.
  • У Луцьку, Тернополі та Чернігові – лише по 20 покупців.

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Водночас покупців просять приходити без друзів та родини, щоб не наражатись на небезпеку, а також пропонують замовлення товарів онлайн.

Нагадаємо, мережа АТБ підвищила ціни на продукти харчування під час карантину, тому що їх підняли постачальники. У її магазинах також обмежили кількість товарів в одні руки.

Джерело: Metro

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