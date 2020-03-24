За час карантину кількість безробітних зросла майже на 60% – дослідження

Протягом першого тижня карантину кількість громадян, що почали шукати нову роботу, зросла на 60%.
Згідно з результатами дослідження, зміни відбулись у розрізі професійних сфер, вікових категорій і навіть гендерному співвідношенні.
– На початку 2020 року найбільшою популярними сферами праці були Початок кар’єри, ІТ, Телеком та Продаж. У березні рейтинг дещо змінився.
В період з 12 до 23 березня до списку потрапила сфера Топ-менеджмент, чия частка зросла вдвічі з 5% до 10%. А ось постійний лідер списку – сфера Початок кар’єри – відійшла на 4 місце, – йдеться у дослідженні.
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Позитивним є те, що на ринку праці з’явилися досвідчені претенденти на роботу. Тоді як відсоток претендентів без жодного досвіду роботи навпаки – знизився удвічі.
Перші позиції у пошуку роботи до початку карантину впевнено займали фахівці від 18 до 30 років. Зараз вони поступились претендентам вікових груп 30-40 років, 40-50 років та 50-60 років.
Також у дослідженні відзначено, що якісно зріс відсоток фахівців-чоловіків, які шукають роботу. Ще в лютому він становив 53%, а в березні вже 63%.
Як ваш роботодавець зреагував на карантин
Нагадаємо, глава Кабміну Денис Шмигаль заявив, що люди, які залишилися без роботи через карантин, отримають фінансову допомогу.
Джерело: HH