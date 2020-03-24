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Факти / Україна / Суспільство

За час карантину кількість безробітних зросла майже на 60% – дослідження

Протягом першого тижня карантину кількість громадян, що почали шукати нову роботу, зросла на 60%.

Згідно з результатами дослідження, зміни відбулись у розрізі професійних сфер, вікових категорій і навіть гендерному співвідношенні.

– На початку 2020 року найбільшою популярними сферами праці були Початок кар’єри, ІТ, Телеком та Продаж. У  березні рейтинг дещо змінився.

В період з 12 до 23 березня до списку потрапила сфера Топ-менеджмент, чия частка зросла вдвічі з 5% до 10%. А ось постійний лідер списку – сфера Початок кар’єри – відійшла на 4 місце, – йдеться у дослідженні.

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Позитивним є те, що на ринку праці з’явилися досвідчені претенденти на роботу. Тоді як відсоток претендентів без жодного досвіду роботи навпаки – знизився удвічі.

Перші позиції у пошуку роботи до початку карантину впевнено займали фахівці від 18 до 30 років. Зараз вони поступились претендентам вікових груп 30-40 років, 40-50 років та 50-60 років.

Також у дослідженні відзначено, що якісно зріс відсоток фахівців-чоловіків, які шукають роботу. Ще в лютому він становив 53%, а в березні вже 63%.

Як ваш роботодавець зреагував на карантин

Результати

Нагадаємо, глава Кабміну Денис Шмигаль заявив, що люди, які залишилися без роботи через карантин, отримають фінансову допомогу.

Джерело: HH

Фото: Dreamstime

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