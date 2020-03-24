За час карантину кількість безробітних зросла майже на 60% – дослідження

Протягом першого тижня карантину кількість громадян, що почали шукати нову роботу, зросла на 60%.

Згідно з результатами дослідження, зміни відбулись у розрізі професійних сфер, вікових категорій і навіть гендерному співвідношенні.

– На початку 2020 року найбільшою популярними сферами праці були Початок кар’єри, ІТ, Телеком та Продаж. У березні рейтинг дещо змінився. В період з 12 до 23 березня до списку потрапила сфера Топ-менеджмент, чия частка зросла вдвічі з 5% до 10%. А ось постійний лідер списку – сфера Початок кар’єри – відійшла на 4 місце, – йдеться у дослідженні.

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Позитивним є те, що на ринку праці з’явилися досвідчені претенденти на роботу. Тоді як відсоток претендентів без жодного досвіду роботи навпаки – знизився удвічі.

Перші позиції у пошуку роботи до початку карантину впевнено займали фахівці від 18 до 30 років. Зараз вони поступились претендентам вікових груп 30-40 років, 40-50 років та 50-60 років.

Також у дослідженні відзначено, що якісно зріс відсоток фахівців-чоловіків, які шукають роботу. Ще в лютому він становив 53%, а в березні вже 63%.

Як ваш роботодавець зреагував на карантин Скоротили зарплатню

Багатьох відправили у відпустку

Мене / частину співробітників звільнили

Не працюю

Треба діставатися на роботу

Дозволили працювати з дому Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Нагадаємо, глава Кабміну Денис Шмигаль заявив, що люди, які залишилися без роботи через карантин, отримають фінансову допомогу.

Джерело: HH