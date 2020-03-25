45 грн/$ та інфляція 16,5%: три кризові сценарії для України через коронавірус

Середньорічний курс долара може на піках підніматися до 45 грн/$1, а інфляція прискориться до 16,5%.

Про це йдеться у песимістичному макроекономічному прогнозі Capital Times для України у зв’язку з економічною кризою через коронавірус.

Песимістичний сценарій

Київ не зможе відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, або якщо фіскальне стимулювання з боку уряду буде надлишковим. У випадку глибокої світової кризи ВВП України до кінця 2020-го може впасти на 10%, а інфляція прискориться до 16,5%.

Курс долара: на рівні 32,6 грн/$, піднімаючись на піках до 45 грн/$.

Оптимістичний сценарій

Пік кризи припаде на II квартал 2020 року, після чого економіка продемонструє швидке відновлення завдяки фіскальним та монетарним стимулам, а також підписанню нової програми з МВФ на велику суму. За такого сценарію ВВП України залишиться на нинішньому рівні, а інфляція підвищиться незначно – до 6,3%. Економічний підйом почнеться з IV кварталу.

Курс долара: на рівні 28,5 грн/$, піднімаючись на піках до 32 грн/$.

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Базовий сценарій

Україна відновить співпрацю з МВФ у 2020 році, а епідемію Covid-19 вдасться приборкати до початку III кварталу. За умови, що Нацбанк і Мінфін продовжуватимуть помірну політику, падіння ВВП становитиме 4%, а інфляція – до 10,5%.

Курс долара: на рівні 30,3 грн/$, піднімаючись на піку до 35 грн/$.

Нагадаємо, НБУ на 25 березня встановив офіційний курс на рівні 27,77 грн за долар, що на 34 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.