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Факти / Україна

Дітей матерів-одиначок з Covid-19 госпіталізуватимуть – постанова Кабміну

Кабмін підтримав поправку до проекту постанови, яка передбачає госпіталізацію дітей матерів-одиначок, які лікуються від коронавірусу.

Відповідну правку Мінсоцполітики разом з Міністерством юстиції повинні доопрацювати протягом одного дня.

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Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець, представляючи постанову Про деякі епідеміологічні заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу, зазначив, що Нацполіція та Нацгвардія забезпечуватиме охорону публічної громадської безпеки і порядку на території, де розміщені об’єкти для лікування хворих на коронавірус.

Раніше Кабмін дозволив безкоштовне передавання в установи охорони здоров’я конфіскованих медичних костюмів, халатів, масок, респіраторів, рукавичок і окулярів.

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