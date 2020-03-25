Доба на Донбасі: бойовики 8 разів порушили режим тиші

За минулу добу збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід було здійснено чотири обстріли, а саме:

поруч із Красногорівкою;

у районі населеного пункту Березове;

поблизу Мар’їнки;

неподалік Павлополя.

Читайте: Ворожий привіт із маркуванням СД-3. Бойовики гатять із забороненої зброї

Чотири обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, а саме:

неподалік Новоолександрівки;

поруч з Кримським;

поблизу Новотошкіського;

у районі населеного пункту Травневое.

Вогнем у відповідь підрозділи Об’єднаних сил припинили збройні провокації противника.

За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, 23 березня на Донбасі бойовики сім разів порушили режим тиші. Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців дістали поранення.