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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Експорт товарів для боротьби з епідемією каратиметься позбавленням волі

За незаконний вивіз за кордон товарів протиепідемічного призначення буде передбачена кримінальна відповідальність.

Кабмін затвердив  такий законопроект на черговому засідання 25 березня.

За переміщення поза митним контролем через державний кордон товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, уряд запроваджує штрафи.

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Вивезення товарів у значному розмірі каратиметься позбавленням волі до трьох років. За такі ж дії, вчинені повторно, групою осіб або у великому розмірі передбачується покарання від трьох до шести років позбавлення волі.

– Це необхідний крок для забезпечення товарами протиепідемічного призначення внутрішнього ринку. Сподіваємося, Верховна Рада у найближчі строки підтримає нашу ініціативу, – відзначили в уряді.

Нагадаємо, всю актуальну інформацію про карантин в Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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